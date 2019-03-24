В правительстве Великобритании составлен заговор

В Великобритании составлен заговор против премьер-министра Терезы Мэй: в числе заговорщиков руководители более десятка правительственных ведомств. Об этом пишет британская пресса.

Предполагается, что в понедельник, 25 марта, на заседании кабинета министров от Мэй потребуют покинуть пост. Если она откажется, заговорщики собираются объявить о собственной массовой отставке.

Напомним, в ноябре 2018 года руководители 27 государств Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе одобрили проект соглашения о выходе Великобритании из ЕС: переговоры об условиях велись более года, и в Евросюзе заявили: сделали все, что могли, и на другие уступки британцам рассчитывать не стоит. В свою очередь, британский парламент дважды отказывался утвердить соглашение, внесенное Терезой Мэй. И теперь в правительство хотят, что процесс Brexit завершил другой политик.

В числе преемников Мэй на посту премьер-министра называют министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкла Гоува, канцлера герцогства Ланкастерского Дэвида Лидингтона и министра иностранных дел Джереми Ханта. Пока наибольшей поддержкой пользуется Лидингтон.

Саму Мэй, по данным The Daily Telegraph, поддерживают лишь 2 из 21 министра.

Лондон, Игорь Юров

Лондон. Другие новости 23.03.19

В США завершили расследование по «российскому делу». / «В каждом украинце видят нарушителя!»: Киев грозит Израилю отменой безвиза. / Кандидат в президенты Украины прибыл в Москву к Медведеву. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»