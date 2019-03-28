Люди выпрыгивали из окон горящего в Бангладеш небоскреба

В деловом небоскребе в одном из центральных районов столицы Бангладеш Дакке произошел сильный пожар, сообщает местное издание Dhaka Tribune. На месте происшествия работают 20 пожарных подразделений и гражданской обороны Дакки.

Люди выпрыгивали из окон горящего в Бангладеш офисного небоскреба

По данным экстренных служб, из здания успели эвакуироваться не все – в башне еще остались люди. Во время пожара возникла паника. Некоторые люди не смогли воспользоваться эвакуационными путями и стали спускаться с высоких этажей по внешней стене здания и прыгать из окон.

Как пишет британская газета Daily Star, из окон выпрыгнули шесть человек. Они были незамедлительно доставлены в больницу, однако об их состоянии пока ничего неизвестно. По последним данным, пожар вспыхнул около часа дня по местному времени. Причина возгорания устанавливается.

На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, как из окон валит густой черный дым и вырывается пламя, а люди друг за другом спускаются вниз по фасаду здания, один человек не удержался и сорвался вниз.

Дакка, Иван Гридин

Дакка. Другие новости 28.03.19

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