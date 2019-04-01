Жители США сняли на видео падение метеорита

Жители нескольких американских штатов заметили в небе яркую синюю вспышку и даже сняли ее на видео.

Очевидцы делятся роликами с падающим болидом в социальных сетях. На кадрах яркий объект резко вспыхивает и исчезает, рассекая небо.

Метеорит видели жители штатов Флорида, Джорджия и Алабама.

Пока нет данных о том, достиг ли болид земли или сгорел в атмосфере. Однако метеорит удалось засечь радарам. Небесное тело было зафиксировано на территории округа Тейлор, передает CNN.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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