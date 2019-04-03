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Среда, 3 апреля 2019, 15:34 мск

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Минсельхоз США загубил в ходе экспериментов тысячи котят

В США закрывается программа по исследованию токсоплазмоза, в ходе которой были убиты тысячи кошек. Против бесчеловечных экспериментов над животными выступали не только зоозащитники, но и политики обеих американских партий.

Программа по исследованию токсоплазмоза существовала с 1982 года, пишет портал N+1. Подопытных кошек заражали болезнью, собирали из их экскрементов яйца паразитов, а затем усыпляли. По оценкам общественных организаций по защите животных, за время программы погибли более 3 тысяч кошек и котов.

В Минсельхозе уточнили, что за последние пять лет усыпили 239 особей. При этом заражать животных перестали с сентября 2018 года. В настоящее время в центре исследований остались 14 здоровых кошек, которым поищут заботливых хозяев.

В свою очередь заведующий отделом генофондов экспериментальных животных Института цитологии и генетики СО РАН Михаил Мошкин сообщил, что подобных исследований токсоплазмоза на кошках в России не проводится. «Работы с кошками у нас практически не ведутся с 1980-х годов, насколько мне известно», – отметил специалист.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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