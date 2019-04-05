Жительница Екатеринбурга рассказала о сухой голодовке, объявленной россиянами в тюрьме на ГОА

Несколько десятков граждан России, Украины, Белоруссии и Грузии оказались в опасных для жизни условиях в тюрьме индийского города Мапса на ГОА. Люди, задержанные в ходе полицейской облавы, уже несколько дней остаются без воды. Сейчас несколько человек объявили сухую голодовку, чтобы привлечь внимание властей и общественности к происходящему. Об этом сообщила в Фэйсбуке жительница Екатеринбурга, сейчас пребывающая на ГОА, Юлия Лебедева.

По ее словам, в тюрьме в Мапсе находится более сотни задержанных, находящихся под следствием и дожидающихся решения суда. Три дня назад, как сообщил начальник тюрьмы, в здании сломалась система фильтрации воды. И сейчас люди вынуждены обходиться без питьевой воды, – пишет Лебедева. По ее данным, сегодня задержанным привезли воду, набранную в реке, и люди едва не дерутся за возможность получить эту грязную, опасную для употребления, воду.

Как отмечает екатеринбурженка, сегодня ее знакомые пытались передать питьевую воду, но ее не приняли, заявив, что это запрещено. На все вопросы суперинтендант тюрьмы заявляет, что вопрос «скоро решат», пишет автор поста. По сообщению Юлии, «все, что могли сделать наши сограждане – это объявить сухую голодовку. Что они и сделали (воды-то все равно нет)».

По ее данным, информацию о том, в каких условиях оказались граждане России, уже передали российскому консулу, но пока ситуация остается прежней.

ГОА, служба информации

ГОА. Другие новости 05.04.19

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