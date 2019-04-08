США призвали ливийскую оппозицию прекратить наступление на Триполи

Подразделения армии маршала Халифы Хафтара должны прекратить наступление на ливийскую столицу Триполи. Такое заявление сделал госсекретарь США Майк Помпео. «Соединенные Штаты обеспокоены боевыми действиями близ Триполи. Мы ясно дали понять, что мы против военного наступления сил Халифы Хафтара и призываем немедленно прекратить эти военные операции против столицы Ливии. Силы должны вернуться на прежние позиции. Одностороннее военное наступление на Триполи ставит под угрозу жизни гражданских лиц и подрывает перспективы лучшего будущего для всех ливийцев», – заявил Помпео.

Он подчеркнул, что остановить эскалацию должны обе стороны конфликта и это будет возможно только с помощью политического решения, а не военных действий. По его словам, США вместе с международными партнерами настаивают на том, чтобы ливийские лидеры вернулись к переговорам при посредничестве ООН.

После свержения и убийства президента Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране царит двоевластие: на востоке заседает избранный парламент, а в Триполи, на западе, правит сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с командующим Ливийской национальной армией маршалом Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками. Как писал «Новый День», 4 апреля Хафтар отдал приказ о начале наступления на Триполи для «освобождения от террористов». По информации источника РИА «Новости», армия без боя заняла несколько районов на юго-западе Триполи, в том числе Джанзур и Эс-Свани, а также международный аэропорт.

Вчера, 7 апреля, Правительство нацсогласия Ливии (ПНС) нанесло авиаудары по базе ан-Накиля Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе старого аэропорта Триполи. Это стало ответом на действия войск Хафтара. ООН предлагает провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 08.04.19

Акции протеста в Белграде: демонстранты снесли заборы в центре сербской столицы, один человек ранен. / «Провокация и атака на мозг»: в России ответили на слова немецкого телеведущего о «нападении» РФ на Эстонию. / «Не вписался в русофобские тренды»: в Госдуме оценили отставку мэра Риги. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»