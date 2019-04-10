Жителей Нью-Йорка хотят штрафовать за отказ от прививки от кори

В Нью-Йорке объявили чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори. Мэр города Билл де Блазио пригрозил штрафами жителям, которые откажутся от вакцинации.

Как сообщает The New York Times, в районе Бруклин зарегистрировано 258 случаев заболевания корью, 21 из них привел к госпитализации. Городская администрация призвала жителей в обязательном порядке пройти процедуру вакцинации.

Блазио подчеркнул, что прививка от кори совершенно безопасна и эффективна. Он уточнил, что тем, кто откажется от вакцинации, может быть назначен штраф до 1 тысячи долларов.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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