Далай-лама попал в больницу в Нью-Дели

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован. Об этом сообщил агентству Reuters личный секретарь Тензин Талха.
По его словам, у Далай-ламы диагностировали инфекцию органов грудной клетки. Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт, и его доставили в Дели для обследования, уточнил Талха.
Состояние Далай-ламы стабильное, говорят врачи. Духовный лидер проведет в больнице два-три дня.
Далай-лама XIV уехал из Тибета в 1959 году, в настоящее время он проживает в индийском городе Дхармсала. В 2011 году он снял с себя полномочия лидера «тибетского правительства в изгнании», несмотря на это в Китае его продолжают считать сепаратистом.
Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»
Нью-Дели. Другие новости 10.04.19
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