Далай-лама попал в больницу в Нью-Дели

Тибетский духовный лидер Далай-лама XIV госпитализирован. Об этом сообщил агентству Reuters личный секретарь Тензин Талха.

По его словам, у Далай-ламы диагностировали инфекцию органов грудной клетки. Его Святейшество почувствовал некоторый дискомфорт, и его доставили в Дели для обследования, уточнил Талха.

Состояние Далай-ламы стабильное, говорят врачи. Духовный лидер проведет в больнице два-три дня.

Далай-лама XIV уехал из Тибета в 1959 году, в настоящее время он проживает в индийском городе Дхармсала. В 2011 году он снял с себя полномочия лидера «тибетского правительства в изгнании», несмотря на это в Китае его продолжают считать сепаратистом.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 10.04.19

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