США потратят на модернизацию бомбардировщиков 14,3 млрд долларов

Минобороны США приняло решение о модернизации систем вооружения имеющегося парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress. Соответствующее соглашение Пентагон подписал с компанией Boeing, сообщили в пресс-службе американского военного ведомства.

Контракт стоимостью 14,3 млрд долларов рассчитан на 10 лет, в течение которых Boeing проведет модернизацию вооружения бомбардировщиков. Планируемые работы, как ожидается, будут завершены к 11 апреля 2029 года.

При этом американские военные не раскрывают, в чем именно будет заключаться модернизация вооружения, заявляя, что «модернизация бомбардировщиков приведет к увеличению их поражающей способности, повышению живучести, а также упрощению обслуживания».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.04.19

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