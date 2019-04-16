Канадец убил четверых знакомых и сдался полиции

Житель канадского города Пентиктон застрелил четырех человек, с которыми был знаком, а затем добровольно сдался полиции.

По данным правоохранителей, жертвы стрелка жили в разных районах города. Установлено, что преступник стрелял не в случайных людей, он убивал своих знакомых, сообщает телеканал CTV.

После произошедшего убийца добровольно сдался полиции, его поместили под стражу. В настоящее время устанавливается личность стрелка и его мотивы. Расследование продолжается.

Оттава, Служба информации РИА «Новый День»

Оттава. Другие новости 16.04.19

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