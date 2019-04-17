Пятилетней девочке удалили глаз из-за 10 раковых опухолей

Жительница США пятилетняя Грейси Корриган перенесла операцию по удалению глаза, а также курс химиотерапии. Дело в том, что врачи обнаружили сразу 10 злокачественных опухолей в глазу и на зрительном нерве ребенка.

Мать девочки забила тревогу после того, как заметила странность на фотографии дочери в 2016 году. Один глаз малышки отсвечивал необычным образом, сообщает портал Survivor. Женщина обратилась к медикам, которые диагностировали редкое заболевание – ретинобластому.

В офтальмологическом центре в Филадельфии специалисты обнаружили 10 злокачественных опухолей в глазу девочки и на зрительном нерве. Была назначена срочная операция, в ходе которой глаз ребенка удалили. После этого Грейси прошла курс химиотерапии.

По словам врачей, лечение прошло успешно. Девочка носит протез и готовится пойти в школу.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 17.04.19

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