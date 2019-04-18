В Португалии в ДТП с автобусом погибли 29 туристов

В Португалии попал в аварию автобус, перевозивший туристов из Германии. По последним данным, погибли 29 человек, 27 пострадали.

ДТП произошло вечером 17 апреля на юго-востоке острова Мадейра в муниципалитете Санта-Круш, передает Reuters. Автобус потерял управление на крутом повороте, слетел с дороги и упал на крышу жилого дома.

Как сообщают местные власти, 29 человек погибли. Среди раненных – двое португальцы, остальные иностранные граждане. Отмечается, что среди пострадавших детей не было.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. По предварительной версии, у автобуса могли отказать тормоза.

Лиссабон, Служба информации РИА «Новый День»

Лиссабон. Другие новости 17.04.19

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