В Японии выходили самого маленького в мире младенца

В Японии готовится к выписке из больницы мальчик, родившийся с самым низким в мире весом 258 граммов. Ребенок набрал массу тела и нормально развивается.

В ходе беременности у плода развилась гипертония и врачи детской больницы префектуры Нагано опасались, что это скажется на развитии ребенка. На 24-й неделе было решено сделать кесарево сечение, сообщает телекомпания NHK.

Мальчик появился на свет с весом 258 граммов. Это самый маленький младенец, который смог выжить и нормально развиваться. Его сосуды были настолько тонкие, что у врачей возникали сложности с установкой капельницы.

В настоящее время ребенок весит больше трех килограммов и вырос уже до 43 сантиметров. В ближайшее время он вместе с мамой сможет покинуть больницу. Медики больше не тревожатся о здоровье малыша.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 18.04.19

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