ЧП в США: пассажирский Boeing упал в реку

Минувшей ночью около города Джексонвилла в американском штате Флорида произошло авиа-ЧП. Самолет Boeing 737, на борту которого было 136 пассажиров, после приземления упал в реку Сент-Джонс. Сообщается о госпитализации 21 человека.

Согласно утоненным данным авиации ВМС США, ЧП произошло в пятницу, 3 мая, примерно в 21:40 по местному времени (04:40 мск 4 мая) на аэродром ведомства с военно-морской базы в заливе Гуантанамо на Кубе прибыл самолёт Boeing 737. После посадки авиалайнер соскользнул в реку, передает RT.

Офис шерифа Джексонвилла опубликовал фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. «Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», – говорится в сообщении.

Джексонвилл, Флорида, служба информации РИА «Новый День»

Джексонвилл, Флорида. Другие новости 03.05.19

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