российское информационное агентство 18+

Техподдержка 21-го века

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 4 мая 2019, 13:14 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

ЧП в США: пассажирский Boeing упал в реку

Фото: твиттер Jax Sheriff's Office

Минувшей ночью около города Джексонвилла в американском штате Флорида произошло авиа-ЧП. Самолет Boeing 737, на борту которого было 136 пассажиров, после приземления упал в реку Сент-Джонс. Сообщается о госпитализации 21 человека.

Согласно утоненным данным авиации ВМС США, ЧП произошло в пятницу, 3 мая, примерно в 21:40 по местному времени (04:40 мск 4 мая) на аэродром ведомства с военно-морской базы в заливе Гуантанамо на Кубе прибыл самолёт Boeing 737. После посадки авиалайнер соскользнул в реку, передает RT.

Офис шерифа Джексонвилла опубликовал фотографии, на которых видно, как лайнер частично погружен в воду. «Самолет оказался на мелководье. Самолет не затонул. Все люди живы», – говорится в сообщении.

Джексонвилл, Флорида, служба информации РИА «Новый День»

Джексонвилл, Флорида. Другие новости 03.05.19

Албанский спецназ атаковал сербов на юге Косова. / НАТО берет Сербию «в тиски»: североатлантический альянс наращивает активность. / «Звездные войны» несут потери: умер Чубакка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

НАТО берет Сербию «в тиски»: североатлантический альянс наращивает активность

«ЕС уже не помощник»: косовские власти пытаются спрятаться за спину США

«Игра Престолов» по-албански: посол Косова в США сделала странное заявление

Ядерный арсенал США на авиабазе в Геди: итальянцы оказались заложниками

Впервые с 2006 года Россия не вошла в пятерку лидеров по тратам на оборону

«Жертва провокации спецслужб»: в России возмущены приговором Марии Бутиной в США

Американских прокуроров Барра и Мюллера могут привлечь к уголовной ответственности из-за обвинений «Конкорда»

США готовят новую ядерную сделку с Россией и Китаем

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Скандалы и происшествия, Транспорт, США,

Новости партнеров