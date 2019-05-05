Число детей в Японии упало до рекордного минимума

Число детей в Японии упало до рекордного за последние 70 лет минимума.

Japan Times со ссылкой на госстатистику сообщает, что на 1 апреля 2019 года число жителей страны в возрасте до 15 лет составило 15,33 млн. Это на 180 тысяч меньше, чем в 2018 году. И это самый низкий показатель с 1950 года, когда в Японии начали вести демографический учет.

Ранее заместитель премьер-министра Японии Таро Асо обвинил женщин в том, что они не хотят рожать. Он заявил, что в стагнирующей экономике Японии нужно обвинять не пожилых японцев: «Скорее, проблема в тех, кто не рожает детей. Старение населения в сочетании с уменьшением числа детей является серьезной проблемой».

Токио. Другие новости 04.05.19

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