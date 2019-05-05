Лондон заявил, что через Россию идет нелегальный поток мигрантов из Вьетнама

Преступные группировки наладили поток нелегальных мигрантов из Вьетнама в Великобританию через Россию.

Как пишет пишет The Sunday Times со ссылкой на отчет британского Хоум-офиса, отвечающего за иммиграционный контроль, нелегалов ввозят в страну по российским туристическим визам. За подобный способ «доставки» посредники берут до 34 тысяч фунтов с человека. Для того, чтобы заработать такие деньги, эмигранты вынуждены работать на нелегальном производстве. В качестве примера приводятся фермы по выращиванию и переработке наркотических растений. Женщины и дети часто занимаются проституцией.

В Великобритании мигрантам обещают низко оплачиваемую работу, в основном, в сфере услуг, а также 500 фунтов в качестве компенсации за аренду жилья. При этом мигранты могут повторно использовать паспорта с визами, позволяющими им въезжать и путешествовать по России. В 2017 году, например, по такой схеме в Россию въехали около 43 тысяч вьетнамских мигрантов.

Часть желающих переехать в Великобританию выбирают транзитные маршруты через Францию или Нидерланды, но это выходит значительно дороже.

Точных данных, сколько вьетнамцев на сегодняшний день находится в Великобритании, нет.

Лондон. Другие новости 04.05.19

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