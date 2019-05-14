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Вторник, 14 мая 2019, 12:14 мск

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На Аляске столкнулись два самолета, есть жертвы

Фото: Reuters

На Аляске два гидросамолета столкнулись в воздухе. По последним данным, пять человек погибли, десять ранены.

По данным телеканал NBC News, самолеты принадлежали круизной компании Princess Cruises. Авария произошла неподалеку от города Кетчикан. Воздушные суда de Havilland DHC-2 Beaver и de Havilland Otter DHC-3 возвращались с экскурсии, когда произошло столкновение.

В результате авиакатастрофы пять человек погибли, в том числе пилот одного из самолетов. Десять пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое. Еще один числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Джуно, Служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 14.05.19

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