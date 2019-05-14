На Аляске столкнулись два самолета, есть жертвы

На Аляске два гидросамолета столкнулись в воздухе. По последним данным, пять человек погибли, десять ранены.

По данным телеканал NBC News, самолеты принадлежали круизной компании Princess Cruises. Авария произошла неподалеку от города Кетчикан. Воздушные суда de Havilland DHC-2 Beaver и de Havilland Otter DHC-3 возвращались с экскурсии, когда произошло столкновение.

В результате авиакатастрофы пять человек погибли, в том числе пилот одного из самолетов. Десять пострадавших госпитализированы, состояние одного из них оценивается как критическое. Еще один числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.

Джуно, Служба информации РИА «Новый День»

Джуно. Другие новости 14.05.19

В WhatsApp нашли опасную брешь. / В США официант вернул полмиллиона долларов забывчивой посетительнице. / Ученые определили главный фактор развития ожирения у детей. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»