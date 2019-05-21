Первым указом Зеленский расширил свои полномочия

Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый указ, возложив на себя полномочия Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ). Соответствующий документ опубликован на сайте администрации главы государства.

Теперь Зеленский будет назначать и освобождать от должностей высшее командование армии, вносить в Верховную Раду представления о назначении или освобождении от должности министра обороны, возглавит и будет формировать персональный состав Совета национальной безопасности и обороны.

Как писал «Новый День», по итогам второго тура выборов украинского президента, Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, за его соперника Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей.

Вчера, 20 мая, состоялась инаугурация Зеленского на пост главы государства. Сразу после этого министр обороны Украины Степан Полторак написал заявление об отставке.

Украина, Иван Гридин

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