В Будапеште затонуло судно с туристами. Есть жертвы и десятки пропавших без вести

В Венгрии случилось серьезно ЧП на воде, в результате которого семь граждан Южной Кореи погибли и еще 19 числятся пропавшими без вести. По предварительным данным, прогулочное туристическое судно опрокинулось в Дунае во время выполнения рейса по Будапешту.

Фото: apnews.com

«Семь граждан Южной Кореи погибли, а еще 19 пропали без вести после того, как туристическое судно затонуло в реке Дунай в Венгрии», – заявили в южнокорейском МИД. В ведомстве также уточнили, что на борту затонувшего катера находилось 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа – граждане Венгрии. Поиск 19 пропавших туристов продолжается.

Фото: apnews.com

«Посольство Южной Кореи в Венгрии создало команду для проведения спасательных работ и оказания консульских услуг и тесно взаимодействует с местными властями», – говорится в сообщении министерства. Как передает «Интерфакс», на месте ведется поисково-спасательная операция. Старший сотрудник полиции сообщил СМИ, что «профессиональные дайверы ищут и спасают выживших».

Фото: apnews.com

Отмечается, что поиски затрудняет сильное течение и высокий уровень воды в реке после прошедших ливней. Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.

Будапешт, Иван Гридин

Будапешт. Другие новости 30.05.19

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