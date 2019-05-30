В США родилась девочка размером с яблоко

В США появилась на свет девочка весом менее 250 граммов. Малышку выхаживали на протяжении пяти месяцев. В настоящее время ребенок полностью здоров и нормально развивается.

Крошечный младенец родился в конце прошлого года в больнице в Сан-Диего, передает РИА «Новости». Во время беременности возникли осложнения, которые угрожали не только жизни ребенка, но и его матери.

По словам врачей, девочка была настолько маленькой, что размером походила на большое яблоко и весила всего 245 граммов. Ребенок появился на свет на шестом месяце, но был значительно меньше, чем нормально развивающийся плод на этом сроке.

В течение пяти месяцев многочисленная команда врачей и медработников выхаживала девочку. Сейчас малышка полностью здорова.

Сан-Диего, Служба информации РИА «Новый День»

Сан-Диего. Другие новости 30.05.19

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