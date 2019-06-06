В США 12 человек пострадали при взрыве в аэропорту

В аэропорту в американском штате Нью-Мексико прогремел взрыв. По предварительным данным, различные травмы получили 12 человек.

Инцидент произошел в одном из промышленных зданий аэропорта города Розуэлл. В тот момент сотрудники пожарной службы занимались упаковкой фейерверков, которые предназначались для салюта в честь Дня независимости США.

Как сообщили в местной полиции, в здании находились 12 человек, все они пострадали. Двое доставлены в больницу с травмами, опасными для жизни, остальным помощь была оказана на месте.

Причины взрыва устанавливаются, ведется расследование.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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