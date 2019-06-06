В США медика обвинили в убийстве 25 пациентов

В американском штате Огайо врачу предъявили обвинение в убийстве 25 пациентов в возрасте от 37 до 85 лет, сообщает Fox News. Обвинители заявили, что 43-летний Уильям Хьюзел сознательно назначал потенциально смертельные дозы болеутоляющего фентанила 25 пациентам, «не имея иной цели, кроме как ускорить их смерть».

По версии следствия, Хьюзел назначал пациентам дозы, которые превышали норму в 10, 20 и 40 раз. Официальные лица также отмечают, что выяснить мотивы врача пока не удалось. Его адвокат, в свою очередь, заявил, что Хьюзел «пытался облегчить боль пациентов, но не убивать их». Отмечается, что арест бывшего врача последовал после продолжавшегося в течение шести месяцев расследования.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 06.06.19

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