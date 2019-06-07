17 человек погибли в аварии с автобусом в ОАЭ

В Дубае автобус с 31 пассажиром попал в аварию. По предварительным данным, 17 человек погибли, еще несколько госпитализированы в критическом состоянии.
Инцидент произошел накануне вечером на съезде с шоссе шейха Зайда. Автобус съехал в дороги и врезался в дорожный знак, сообщает издание Gulf News со ссылкой на данные полиции.
В автобусе находился 31 пассажир, они возвращались из Омана с празднования Ураза-Байрам. Национальности пострадавших выясняются. Все они доставлены в госпиталь Рашида. Уточняется, что многие получили тяжелейшие травмы, врачи оценивают их состояние как критическое.
Причины аварии выясняются. Вероятно, водитель нарушил правила и выехал на трассу, не предназначенную для движения автобусов. Начато расследование.
Дубай, Служба информации РИА «Новый День»
Дубай. Другие новости 07.06.19
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