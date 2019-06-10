Стратегические бомбардировщики США оказались негодными к боевому дежурству

Комитет по вооруженным силам Конгресса США выражает беспокойство из-за слабой готовности стратегических бомбардировщиков В-1 Lancer. Как пишет американское издание «Military Watch» имеющиеся на вооружении самолеты «не имеют приоритетного значения и ресурсов для повышения показателей». Что касается готовности машин, то из 62 B-1B Lancer отправиться на задание могут лишь 9 самолетов (15%).

Как отмечает Avia.pro, в марте США прекратили полеты Lancer из-за серьезных проблем с безопасностью. В мае 2018 года на борту бомбардировщика данной модели произошел пожар. Один из членов экипажа не смог покинуть горящий самолет из-за отказа катапультного кресла. Пилоты смогли посадить горящий самолет, обошлось без пострадавших. В ходе организованной проверки были выявлены дефекты и на других самолетах.

Последний Lancer был изготовлен 31 год назад. Конструкция самолета отличается сложностью. Обслуживание машин становится дороже, а их надежность снижается. Уже неоднократно командование ВВС США заявляло о необходимости снятия Lancer с вооружения. Кроме дефектов, в числе недостатков самолета называют его уязвимость для существующих в настоящее время систем ПВО.

Как писал «Новый День», в апреле Минобороны США приняло решение о модернизации систем вооружения имеющегося парка стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer и B-52 Stratofortress. Соответствующее соглашение Пентагон подписал с компанией Boeing. Контракт стоимостью 14,3 млрд долларов рассчитан на 10 лет, в течение которых Boeing проведет модернизацию вооружения бомбардировщиков. Планируемые работы, как ожидается, будут завершены к 11 апреля 2029 года.

При этом американские военные не раскрывают, в чем именно будет заключаться модернизация вооружения, заявляя, что «модернизация бомбардировщиков приведет к увеличению их поражающей способности, повышению живучести, а также упрощению обслуживания».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.06.19

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