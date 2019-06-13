В Индии плоды личи стали причиной массовой гибели детей

На севере Индии 53 ребенка погибли, съев плоды личи. По мнению медиков, дети отравились химикатами, которыми обрабатывают деревья от паразитов.

Массовая гибель детей зафиксирована в округе Музаффарпур штата Бихар. Сейчас врачи борются за жизнь еще 40 маленьких пациентов. Не исключено, что в ближайшее время в больницы поступят дети из отдаленных населенных пунктов.

У малышей наблюдаются симптомы острого энцефалита, а также падает уровень глюкозы в крови, что может свидетельствовать о попадании в организм большого количества токсинов, передает РИА «Новости». У этой болезни даже есть местное название «ложная лихорадка» или «церебральная лихорадка», в 2014 году она унесла 150 жизней.

По словам специалистов, виноваты в отравлении детей местные предприниматели, которые покупают самые дешевые химикаты для опрыскивания деревьев. В борьбе за хороший урожай они пренебрегают безопасностью. В результате плоды личи вызревают, накапливая токсины, которые затем попадают в организм человека и становятся причиной отравления.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 13.06.19

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