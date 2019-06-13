В Японии бабушка протаранила на машине группу детей

В Японии 69-летняя женщина въехала на автомобиле в группу детей. Две девочки госпитализированы. Правоохранители выясняют причины произошедшего.

Инцидент произошел в городе Нисиномия префектуры Хего, передает телеканал NHK. Дети направлялись в городской парк в сопровождении воспитателя. Автомобилистка решила развернуться, но выехала на пешеходную часть и сбила малышей.

Двум девочкам 5 и 6 лет понадобилась медицинская помощь. Одна из них получила травму колена, другая – серьезное повреждение правого плеча. Медики уверяют, что жизни девочек вне опасности.

Полицейские выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Проводится расследование.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 13.06.19

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