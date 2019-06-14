В Великобритании продают тюрьму для ведьм

В Великобритании выставили на продажу здание, которое ранее служило тюрьмой для женщин, обвиняемых в колдовстве.

Как пишет Live Science, дом в Эссексе, который был средневековой тюрьмой для ведьм с названием «Клетка», теперь представляет из себя уютный коттедж с двумя спальнями. Это третья попытка владелицы Ванессы Митчелл избавиться от здания. Стоимость – 240 тысяч фунтов стерлингов.

Сама хозяйка дома говорила, что не раз видела там красные пятна, похожие на кровь, и даже подверглась нападению злых призраков. Риелторы называют здание самым часто посещаемым в Англии.

В XVI и XVII веках в Эссексе были приговорены к смерти более ста женщин, которых обвинили в колдовстве. В саду дома обнаружили останки женщин, названных ведьмами.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 14.06.19

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