В Японии продали самый дорогой арбуз в истории

Житель Японии выложил за черный арбуз рекордную сумму – 750 тысяч иен (446,2 тысячи рублей). Покупатель считает, что это хороший знак для его бизнеса.

Как сообщает издание The Mainichi, аукцион по продаже арбузов сорта «Дэнсукэ» состоялся в городе Асахикава, префектура Хоккайдо. Владелец супермаркета Кэйити Судзуки купил плод весом около 11 килограммов.

Предыдущий рекорд был установлен в 2008 году, тогда за арбуз заплатили 650 тысяч иен (386,7 тысячи рублей).

Арбузы сорта «Дэнсукэ» темного, почти черного цвета. Внутри у них почти нет косточек, а мякоть ярко-красного цвета. Кроме того, ни имеют идеальную овальную форму. В этом году арбузы особенно хороши, заявляют японские фермеры, так как во время их созревания была хорошая погода.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 14.06.19

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