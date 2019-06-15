Молдавский кризис: глава Демократической партии покинул страну

Глава Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале в стране прошли выборы, по итогам которых 35 мест в парламенте получили социалисты, поддерживаемые президентом Игорем Додоном, 30 кресел заняли представители контролирующей правительство Демократической партии и 26 – блок ACUM. После этого в стране разразился кризис.

14 июня заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь объявил, что созданное партией правительство уходит в отставку, чтобы найти выход из политического кризиса в Молдавии в связи с фактическим двоевластием. Чеботарь объявил новое правительство нелегитимным и назвал выходом из сложившейся ситуации досрочные выборы. После этого СМИ начали сообщать, что бывшие члены правительства, а также представители ДПМ, включая ее лидера Плахотнюка, начали покидать страну на частных самолетах.

В ДМП назвали подобные сообщения дезинформацией, уточнив, что Плахотнюк уехал всего на несколько дней «повидать семью». Премьер-министр Молдавии Майя Санду заявила, что правительство примет меры, чтобы вернуть всех уехавших.

Кишинев, Игорь Юров

Кишинев. Другие новости 14.06.19

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