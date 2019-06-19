В Японии родителям запретили бить детей из-за девочки, погибшей от рук отца

Парламент Японии принял закон, запрещающий физическое наказание детей. Поправки внесли после того, как 10-летняя девочка скончалась от издевательств, которым подвергалась со стороны отца в целях воспитания.

Закон, запрещающий физическое воздействие на детей, вступит в силу 1 апреля 2020 года. При этом норма не предусматривает наказания для нарушителей, сообщает The Mainichi. В то же время органы, занимающиеся защитой прав несовершеннолетних, смогут активнее работать с родителями или опекунами, которые были замечены в жестоком обращении.

Внести изменения в закон японские власти побудило дело 10-летней Мии Курихары. Девочку до смерти замучил собственный отец при молчаливом согласии матери. Установлено, что ребенка постоянно избивали, лишали пищи и сна. Когда девочка пожаловалась на жесткое обращение в школе, ее письмо с просьбой о помощи передали отцу, который усилил пытки, в результате Мия скончалась.

Токио, служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 19.06.19

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