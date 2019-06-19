Жители острова в Норвегии хотят создать «зону без времени»

Жители норвежского острова Соммарей просят власти разрешить им жить без времени в полярный день.

Как сообщает телеканал CNN, полярная ночь на острове длится с ноября по январь. В летнее время темного времени суток на Соммарее нет. В полярный день жители наверстывают упущенное за зиму и путают день и ночь.

Местные ребятишки могут играть на улице в два часа ночи, подростки купаются в море, а взрослые занимаются домашними делами. Деления суток на рабочее время и время отдыха практически не существует.

Жители острова просят власти убрать понятие времени в полярный день. Это позволит ввести гибкий график учебы в школах и работы на предприятиях и в сфере услуг.

Осло, служба информации РИА «Новый День»

Осло. Другие новости 19.06.19

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