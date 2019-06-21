Назван победитель четвертого тура выборов премьера Великобритании

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выиграл очередной, четвертый тур выборов лидера Консервативной партии, который займет пост премьера страны. Об этом сообщает BBC. За него проголосовали 157 человек.

На втором месте с результатом 61 голос оказался министр экологии Майкл Гоув, на третьес – нынешний глава МИД Великобритании Джереми Хант. За министра внутренних дел Саджида Джавида проголосовали 34 человека, в связи с чем он выбыл из выборной гонки.

В борьбе за пост главы партии и кабмина известный своей антироссийской риторикой Борис Джонсон изначально считался фаворитом. Он занимал первое место после первого (114 голосов), второго (126 голосов) и третьего (143 голоса) тура. Два кандидата, которые примут участие в финальном голосовании, будут выявлены в пятом круге выборов. На общепартийном голосовании из них будет выбран лидер тори и премьер страны, оглашение победителя должно пройти 22 июля.

Премьер страны Тереза Мэй ушла в отставку 7 июня. До оглашения итогов выборов она остается премьер-министром и врио руководителя Консервативной партии.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 21.06.19

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