В США мальчик убил своего брата-близнеца

На юге Калифорнии 12-летний мальчик случайно застрелил своего брата-близнеца. Об этом сообщает газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Сан-Бернардино. Подростки остались одни дома и нашли ружье. Один из них случайно выстрелил в своего брата. Мальчика отвели в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, выстрел оказался смертельным.

Полиция задержала мать мальчиков. Ее обвиняют в оставлении детей в опасности. Отец подростков в этот момент был в больнице по причине, не имеющей отношения к этому делу.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 26.06.19

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