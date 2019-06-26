российское информационное агентство 18+

Расследование Ивана Голунова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 июня 2019, 11:19 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

В США мальчик убил своего брата-близнеца

На юге Калифорнии 12-летний мальчик случайно застрелил своего брата-близнеца. Об этом сообщает газета San Bernardino County Sun со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Сан-Бернардино. Подростки остались одни дома и нашли ружье. Один из них случайно выстрелил в своего брата. Мальчика отвели в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь, выстрел оказался смертельным.

Полиция задержала мать мальчиков. Ее обвиняют в оставлении детей в опасности. Отец подростков в этот момент был в больнице по причине, не имеющей отношения к этому делу.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 26.06.19

Число въезжающих в Россию инфицированных иностранцев выросло втрое. / Трампология. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». / Кремль официально отказался освобождать украинских моряков. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / США

Жительница США заплатила 136 тысяч долларов за защиту от «русских хакеров»

Сан-Франциско стал первым городом США, где запретили электронные сигареты

МИД начал подготовку к Совету Россия-НАТО по вопросу ДРСМД

Тегеран назвал глупостью новые антииранские санкции США

Трамп хочет разорвать договор о военном сотрудничестве с Японией

В Нью-Йорке нашли мертвыми россиянку и ее детей

На Марсе обнаружены признаки жизни

Трамп распорядился об ударе по Ирану, но отменил его

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США,

Новости партнеров