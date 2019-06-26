Сан-Франциско стал первым городом США, где запретили электронные сигареты

Сан-Франциско станет первым американским городом, где запретят продажу электронных сигарет, сообщает CNN со ссылкой на решение городского совета, которое было принято по итогам голосования.

Из постановления следует, что на территории города будет полностью запрещена продажа любых видов электронных сигарет, которые не получили сертификат о безопасности Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. На сегодняшний день такое разрешение не получила ни одна компания.

Решено, что продажа электронных сигарет будет запрещена не только в обычных магазинах, но и в интернете. «Мы должны принять меры, чтобы защитить здоровье молодежи Сан-Франциско и уберечь будущие поколения горожан от этого пагубного пристрастия», – заявила мэр Сан-Франциско Лондон Брид. В полной мере постановление городских властей начнет работать примерно через полгода.

Сан-Франциско, Иван Гридин

Сан-Франциско. Другие новости 26.06.19

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