Жительница США заплатила 136 тысяч долларов за защиту от «русских хакеров»

В США мошенники активно пользуются опасениями граждан об атаках «русских хакеров». Злоумышленники взламывают компьютеры жертв, а затем требуют деньги за защиту от вирусов.

С атакой «русских хакеров» столкнулась жительница Нью-Йорка. Мошенники убедили ее, что киберпреступники из России вторглись в ее компьютер. За то, чтобы специалисты очистили ПК от вирусов и поставили надежную защиту, женщина заплатила более 136 тысяч долларов.

Полиция задержала мошенников. Установлено, что они сами с помощью вирусов-троянов взламывали компьютеры своих жертв, а затем вымогали деньги, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы федерального суда по Южному округу Нью-Йорка.

Известно, что жертвами злоумышленников стали несколько человек. Другой мужчина также поверил в рассказы о «русских хакерах», но заплатил значительно меньшую сумму – 225 долларов.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Йорк. Другие новости 26.06.19

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