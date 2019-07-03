В США четыре человека пострадали при стрельбе в торговом центре

В американском штате Калифорния неизвестные открыли огонь в торговом центре. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Стрелкам удалось скрыться.

Инцидент произошел в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, сообщает CBS. По словам полицейских, стрельбу открыли два человека. Правоохранители уточнили, что речь не идет о попытке массового расстрела.

Злоумышленники не были арестованы. Есть предположение, что один из них мог покинуть город на поезде.

Четыре человека получили огнестрельные ранения. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Сакраменто, Служба информации РИА «Новый День»

Сакраменто. Другие новости 03.07.19

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