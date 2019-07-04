Суд лишил Трампа возможности строительства стены на границе с Мексикой

Апелляционный суд в среду отклонил просьбу администрации президента США Дональда Трампа отменить постановление суда низшей инстанции, блокирующее привлечение средств Минобороны для строительства пограничной стены, пишет The Wall Street Journal.

Коллегия из трех судей 9-го окружного апелляционного суда США в Сан-Франциско установила, что «использование этих средств нарушает конституционное требование о том, чтобы исполнительная власть не тратила деньги без выделения средств Конгрессом».

По мнению судей, существует «большая вероятность», что такие группы, как Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и Сьерра Клуб, которые оспаривают использование военных средств для пограничной стены, преуспеют в своих усилиях.

Решение о невозможности использования средств Минобороны, принятое окружным судьей США Хейвудом Гиллиамом-младшим из Окленда в мае, помешало работе над двумя финансируемыми Пентагоном контрактами на стену – один охватывал 74 км стены в Нью-Мексико, а второй – 8 км в Юме (штат Аризона).

Нынешнее постановление суда стало еще одним ударом для Трампа, который объявил национальную чрезвычайную ситуацию в начале этого года, чтобы использовать средства Минобороны для строительства стены на южной границе.

Законодатели отказались включить запрошенную президентом сумму в $5,7 млрд на строительство стены в законопроект «О государственных расходах», что привело к рекордному 35-дневному частичному закрытию правительства, напоминает «Газета.ру».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 04.07.19

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