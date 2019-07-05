Мечта террориста: секретные данные лаборатории химоружия оказались на свалке

Секретные документы военной химической лаборатории в Портон-Дауне нашли в мусорном баке на автостоянке на севере Лондона. Об этом сообщает британское издание Daily Star.

По данным таблоида, на свалке оказались тысячи страниц с информацией об охране лаборатории. В частности, в документах есть данные об обеспечении безопасности, должностные инструкции охранников, патрулирующих территорию лаборатории, а также пароли к компьютерным системам. Информация охватывает период от начала 1980-х и до конца 2017 года.

В британском Минобороны сообщили, что по факту обнаружения секретных документов начато расследование. Эксперты в сфере разведки назвали найденные бумаги «мечтой террориста».

Комплекс «Портон-Даун» был открыт более века назад. Деятельность лаборатории остается секретной, однако известно, что основная ее задача касается разработки и испытаний химического и биологического оружия. Там также проводились эксперименты на людях.

Лаборатория фигурировала в расследовании «дела Скрипаля». Британские власти утверждали, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в Солсбери нервно-паралитическим ядом «Новичок», который был изготовлен в России. Специалисты Портон-Дауна опровергли это заявление.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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