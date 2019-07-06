Два человека погибли при взрыве в воинской части Азербайджана

В одной из воинских частей Азербайджана произошло ЧП. Как сообщило Министерство обороны страны, речь идет о несчастном случае.
По данным ведомства, военнослужащий уронил на землю заряд танкового снаряда, в этот момент прогремел взрыв.
В результате два человека погибли – прапорщик Амиддин Агаларов и младший сержант Самир Салахов. Кроме того, прапорщик Нурлан Мамедов получил тяжелое ранение.
Проводится расследование причин произошедшего.
Баку, Служба информации РИА «Новый День»
Баку. Другие новости 05.07.19
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