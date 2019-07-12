В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России

В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой. По словам источника из окружения погибшей, причиной смерти девушки могли стать наркотики.

Цуканова проживала в лондонском районе Кенсингтон. Семья девушки переехала в британскую столицу в 90-е годы. Катя усердно занималась музыкой и выступала в Королевском оперном театре, пишет газета Telegraph.

«Она планировала свое будущее. У нее в спальне висел график концертов. Потом в одно прекрасное утро я захожу, и она лежит мертвая на полу», – рассказал газете отец девушки.

Причины смерти устанавливают эксперты. Инсайдеры из окружения Цукановой заявили, что девушка могла скончаться от передозировки популярным в Великобритании наркотиком, который представляет собой смесь кокаина и кетамина.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 11.07.19

Путин посоветовал Зеленскому набраться терпения. / Суд ЕС отменил санкции в отношении экс-президента Украины Януковича и его окружения. / Климкин пожаловался на отсутствие средств для подкупа Китая и Индии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»