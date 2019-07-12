Странные дела: в США подростки пытались проникнуть в ядерный центр

Два подростка совершили попытку пробраться на территорию ядерного исследовательского центра Vallecitos GE Hitachi в Калифорнии, но были задержаны, сообщили в полиции округа Аламеда.

Инцидент произошел на фоне выхода третьего сезона популярного сериала Netflix «Очень странные дела», где подростки пробираются на закрытые правительственные объекты, чтобы вскрыть заговор и спасти мир, отмечает РИА «Новости».

Изначально об инциденте, который произошел в среду, сообщила комиссия США по ядерному регулированию. По ее данным, два человека перепрыгнули ограждение периметра безопасности, но когда к ним приблизились сотрудники Службы безопасности, покинули территорию. Позднее их задержали. Доступа к материалам ядерного центра они не получили.

«Это были местные подростки, которые живут неподалеку… Никаких подозрений на злой умысел нет, похоже это был случай детской шалости», – заявил представитель пресс-службы офиса окружного шерифа Рэй Келли. По данным из открытых источников, в ядерном центре Vallecitos в 50 километрах от Сан-Франциско производятся радиоактивные материалы для медицинских и промышленных нужд.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.07.19

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