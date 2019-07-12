В Японии хакеры взломали криптобиржу и украли 32 млн долларов

В Токио криптобиржа Bitpoint Japan подверглась хакерской атаке. По предварительным данным, ущерб от действий мошенников составил 32 млн долларов.

Преступники вывели с платформы 32 млн долларов, сообщает CoinDesk. 24 млн долларов принадлежали клиентам. Торговая площадка приостановила работу и начала расследование инцидента.

Bitpoint распространяет пять цифровых активов – Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin и XRP. Компания заявила, что готова нести ответственность за происшедшее и возместить ущерб клиентам.

Крупная хакерская атака на японскую криптобиржу была совершена осенью прошлого года. Тогда с площадки Zaif вывели 60 млн долларов. Японский финансовый регулятор после этого ужесточил требования к криптобиржам.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

Токио. Другие новости 12.07.19

Странные дела: в США подростки пытались проникнуть в ядерный центр. / В Турции выгрузили комплектующие ЗРК С-400 «Триумф». / Google призналась в прослушивании клиентов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»