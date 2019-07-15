Британские заключенные получат ключи от своих камер за примерное поведение

Власти Великобритании приняли поправки, которые дают больше привилегий осужденным в том случае, если они хорошо себя ведут.

Самые дисциплинированные заключенные в качестве поощрения получат ключи от своих камер, пишет The Guadian со ссылкой на документ Министерства юстиции Великобритании. Так они смогут больше времени проводить за пределами тесной камеры.

Кроме того, осужденные смогут самостоятельно готовить для себя еду, дольше общаться с посетителями, выбирать время для похода в душ и спортзал.

По мнению властей, некоторые послабления для раскаявшихся заключенные дадут им больше свобод, постепенно приучая их к жизни на свободе.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

Лондон. Другие новости 15.07.19

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