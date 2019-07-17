Билл Гейтс теряет позиции в списке богатейших людей из-за благотворительности

Основатель Microsoft Билл Гейтс постепенно уступает лидерские позиции в рейтинге богатейших людей мира. По мнению экспертов, он бы так и оставался самым богатым на Земле, если бы не благотворительная деятельность.

Впервые за семь лет существования списка Bloomberg Billionaires Index (BBI) Гейтс опустился на третью строчку. Он уступил второе место президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно.

Возглавляет рейтинг основатель Amazon Джефф Безос с капиталом в 125 млрд долларов. Состояние Арно оценивается в 107,6 млрд долларов, Гейтса – на 200 млн долларов меньше, посчитали аналитики Bloomberg.

Эксперты уверены, что Гейтс оставался бы самым богатым человеком в мире, если бы не благотворительность. Основатель Microsoft пожертвовал более 35 млрд долларов в основанный им с супругой фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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