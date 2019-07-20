Иран задержал британский нефтяной танкер с россиянами

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena Impero, обвинив в нарушении международных норм.

На борту находились 23 члена экипажа, из них трое граждан России, остальные – граждане Латвии, Филиппин и Индии, сообщат РИА «Новости».

Издание напоминает: «Война танкеров» между Ираном и Великобританией началась после того, как британские морские пехотинцы перехватили в Гибралтаре супертанкер Grace 1 под флагом Панамы. Судно перевозило два миллиона баррелей сырой нефти из Ирана на перерабатывающий завод Баньяс в Сирии.

Иран пообещал ответить на захват Grace 1, после чего попытался задержать нефтяной танкер Великобритании в Персидском заливе. Позже министр иностранных дел страны Джавад Зариф опроверг попытку задержать британское судно.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант уже заявил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.

Хант подчеркнул, что сложившаяся ситуация неприемлема и в ближайшее время представители правительства обсудят ее на заседании чрезвычайного комитета Cobra.

Отмечается, что Stena Impero – не единственный танкер, остановленный накануне властями Ирана. Судоходная компания Norbulk Shipping подтвердила, что танкер Mesdar, следовавший под флагом Либерии, был остановлен, но позднее судно продолжило плавание, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте компании.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 19.07.19

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