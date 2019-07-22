В Великобритании чайка унесла собаку

В Великобритании дикая чайка похитила домашнего питомца – пса породы чихуахуа. Хозяева собаки надеются найти своего любимца.

Инцидент произошел в городе Пейнтон, в графстве Девон на юго-западе Англии, передает Devon Live. Собачка по кличке Гизмо гуляла в саду, когда была атакована дикой чайкой. Крупная птица подхватила питомца и улетела прочь.

По словам хозяйки, чайка буквально спикировала на пса. Владельцам собачки ничего не оставалось, как только наблюдать, как их питомец скрывается из видимости.

Хозяева надеются, что песик остался жив, с помощью СМИ и социальных сетей они хотят разыскать Гизмо.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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