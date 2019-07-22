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Понедельник, 22 июля 2019, 15:17 мск

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В Калифорнии молния поразила восемь человек

Восемь человек на пляже города Клируотер в американском штате Флорида пострадали в результате удара молний, сообщает телеканал WFLA. У одного из пострадавших мужчин в результате ЧП остановилось сердце. Его удалось спасти. Он госпитализирован, однако находится в критическом состоянии.

Три человека после осмотра медиками отправились на домашнее лечение. Телеканал CNN отмечает, что среди пострадавших были два иностранца.

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