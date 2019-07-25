Президент США выступил на фоне двуглавого орла

Президент США Дональд Трамп выступал на фоне орла, у которого по непонятной причине было две головы, а в когтях птица держала клюшки для гольфа.

Странный фон журналисты разглядели во время выступления главы государства перед сторонниками в Вашингтоне, пишет The Washington Post. Предполагалось, что на экране за спиной Трампа будет изображена президентская печать. Однако неизвестный внес изменения в государственный символ.

Как и на оригинальной печати, на фоне был изображен орел, но у птицы было две головы (на оригинальной печати одна), а вместо стрел в когтях были изображены несколько клюшек для гольфа.

Редакция газеты предположила, что авторы изменений высмеяли пристрастие Трампа к гольфу, а также его предполагаемую связь с Россией (отсюда и две головы орла, как на гербе РФ). В настоящее время ведется разбирательство по факту произошедшего и поиск ответственных за подмену изображения президентской печати.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 25.07.19

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