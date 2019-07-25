В Нидерландах полицейские отказались догонять преступников в жару

Сотрудники полиции Нидерландов заявили, что не будут бегать за правонарушителями из-за слишком жаркой погоды. Об этом стражи порядка сообщили на официальной странице голландских правоохранителей в Facebook.

В связи с тем, что в Нидерландах стоит очень жаркая погода, полицейские попросили преступников не пытаться бежать, если страж порядка требует стоять на месте.

Возобновить погони за преступниками полицейские обещают, когда температура воздуха опустится ниже 20 градусов Цельсия.

Амстердам, Служба информации РИА «Новый День»

Амстердам. Другие новости 25.07.19

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