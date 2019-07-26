В Индии леопард-людоед напал на спящего мужчину

В индийском штате Раджастхан дикий леопард утащил местного жителя, пока тот спал. Хищник съел ногу своей жертвы. Власти объявили охоту на людоеда.

Как сообщает The Times of India, инцидент произошел в деревне Барапал. Индиец спал в открытой части дома, когда на него напал леопард. Хищник схватил 40-летнего мужчину за шею и утащил в кусты.

На крики сбежались соседи, они нашли тело погибшего в 90 метрах от дома. Леопард съел ногу своей жертвы и бросил труп.

Население трех ближайших деревень было сильно напугано произошедшим. По словам местных жителей, леопард может вернуться и напасть на кого-нибудь еще, так как он уже попробовал человеческой плоти.

На помощь прибыли специалисты, которые установили ловушки на хищника, также они будут патрулировать деревни, пока не отловят опасного зверя.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 26.07.19

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